تظاهر بالتعرض لوعكة صحية: أمني معزول يفر من السجن بعد نقله الى المستشفى..

قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، أمس الخميس 23 جوان 2022، بالسجن مدّة عام واحد في حقّ أمني معزول موقوف بالسجن، وذلك من أجل الفرار من المستشفى إثر تظاهره بالتعرّض إلى وعكة صحية.

وتفيد أوراق ملف القضية بأنّ الأمني المعزول تمّ الزجّ به في السجن لتنفيذ أحكام سجنية مدّتها 12 عاما من أجل جرائم السطو والسلب.

وقد تظاهر الأمني المعزول الموقوف أوائل ماي الماضي بالتعرّض إلى وعكة صحيّة داخل السجن ليتمّ نقله إلى مستشفى شارل نيكول، حيث نجح في الفرار من هناك.

وإثر تحريّات مكثّفة، تمكّن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إلقاء القبض على السجين الفار وهو متحصّن بشقّة بجهة المرسى، ليتمّ الكشف عن تورّطه في ثلاث عمليات سطو وسلب خلال فترة فراره من المستشفى وفق موزاييك.