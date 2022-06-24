فاروق بوعسكر: عدد من النصوص الترتيبية تتعلّق بالمسائل المالية وبالمساواة في النفاذ الى وسائل الإعلام ستصدر قريبا

قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، اثناء زيارة تفقدية قام بها اليوم الجمعة وفد من الهيئة إلى المستودع المركزي لهيئة الانتخابات بالوردية (ولاية تونس، إنّ عددا من النصوص الترتيبية تتعلّق بالمسائل المالية والمساواة في النفاذ الى وسائل الإعلام ستصدر عن الهيئة قريبا وقبيل 3 جويلية 2022 موعد انطلاق الحملة التحسيسية للاستفتاء .

وأوضح بوعسكر في تصريح إعلامي أنّ الهيئة تسهر على توفير مناخ ديمقراطي سليم لإجراء استفتاء يضمن حرية التعبير والتعددية والاختلاف منتقدا في هذا الجانب الاتهامات الموجّهة لهيئة الانتخابات في خصوص إعداد قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) .

وأشار إلى أنّ كافة القرارات الترتيبية تذهب في هذا المنحى بما فيها القرار الترتيبي عدد 14 الذي لا يمنع أيّ طرف من المشاركة في حملة الاستفتاء لكنّه لفت إلى وجود نصوص ترتيبية ضرورية لهيئة الانتخابات لتنظيم العملية والتحكم في الرقابة على كلّ الفاعلين الذين سيدخلون معترك حملة الاستفتاء.

واضاف انّ هيئة الانتخابات تنسق مع الهايكا وتقدمت بشكل كبير في إعداد مشروع القرار المشترك الذي سيصدر قريبا مبينا من جهة اخرى أنّ منشورا للبنك المركزي يتعلق بفتح الحسابات البنكية الوحيدة في حملة الاستفتاء سيصدر كذلك بالتوازي مع القرار المشترك الى جانب مشروع قرار ترتيبي يتعلق بضبط شروط وإجراءات تمويل حملة الاستفتاء .

وأكّد أنّ كافة النصوص الترتيبية ستصدر قبيل 3 جويلية القادم موعد انطلاق الحملة التحسيسية للاستفتاء وستتجه نحو اتاحة حق المشاركة للجميع دون تقييد.

وحول ضعف إيداع التصاريح للمشاركة في الاستفتاء قال بوعسكر إنّ الهيئة “تلقّت عددا محترما من الإيداعات لجمعيات وأحزاب وأشخاص طبيعيين سيتمّ الاعلان عن عددها الاثنين القادم “مبيّنا أنّ هيئة الانتخابات بدأت اليوم تشهد حركيّة في الغرض “.وتوقّع ان تتكثّف هذه الحركيّة في الإقبال مع بداية الأسبوع القادم كما جدّ في مواعيد انتخابيّة سابقة.

وبخصوص المواد الانتخابية وجاهزية هيئة الانتخابات للقيام بالاستفتاء قال بوعسكر إنّ 13 ألف صندوق للانتخابات سيتم توزيعها في 27 هيئة فرعية للانتخابات بالداخل و6 هيئات بالخارج وعلى 12 مكتب اقتراع .

وذكر أنّ كافة المواد الانتخابية من صناديق اقتراع وحبر انتخابي وأقفال يتم تجميعها في المستودع المركزي للهيئة وتوزيعها لاحقا على المستودعات الجهوية بمختلف ولايات الجمهورية وبالخارج.

وأوضح أنّ تونس تقوم بتنظيم الانتخابات في الخارج بالقارّات الخمس وأنّ إعداد المكاتب الموجودة بها لوجستيّا وتوفير المعدات لها من قائمات الناخبين وأوراق التصويت ومحاضر الاقتراع والفرز والحبر الانتخابي والمواد المكتبية يتمّ إعدادها في الدّاخل ثمّ إرسالها عبر حقيبة دبلوماسية .

من جانبه صرح جمال شلايقة رئيس مصلحة توزيع بهيئة الانتخابات أنّ العدد النهائي لمكاتب الاقتراع في كلّ دائرة انتخابية سيتحدّد بعد 12 جويلية المقبل إثر انتهاء فترة تحيين مراكز الاقتراع للمواطنين بمكاتب الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج التي تنتهي يوم 12 جويلية .

وقال إنّ عدد المكاتب الأولي الذي ضبطته الهيئة بعد إيقاف التسجيل الإرادي يوم 15 جوان الحالي كان في حدود 12 الف و500 مكتب في الداخل و380 من المكاتب

بالخارج .

ولفت الى أنّ توزيع المواد الانتخابية سيتم الانطلاق في توزيعها إثر ضبط عدد المكاتب نهائيّا ليكون توزيعها مبدئيّا نحو الخارج والبعثات الدبلوماسية بين 14 و15 جوليلة القادم .

وأفاد بانّ الحبر الانتخابي وأقفال الصناديق وصناديق الاقتراع وأكياس تأمين المحاضر متوفرّة وأن المطبعة الرسمية ستشرع اليوم أو غدا في طباعة الأوراق الانتخابية.