زينب البراهمي: “زوجة حمّادي الجبالي تعرّضت لجلطة” #خبر_ عاجل

طالبت القيادية في حركة النهضة زينب البراهمي بأن تكون كلّ جلسات الاستماع والاستنطاق لقياديي حركة النهضة أمام الجمهور، قائلة: “لا نريدها في مكاتب مغلقة، حتّى يسمع الشعب التونسي الحقيقة وليعلم أنّ المصادر التي يتمّ اعتمادها لإدانة قياديي حركة النهضة جميعهم منتحلوا صفة ويتم التعامل معهم على أنّهم مصدر معلومات على غرار مدونين أو صفحات فايسبوك”.

وأفادت البراهمي بأنّ ” زوجة حمادي الجبالي أصيبت بجلطة قلبيّة و رغم ذلك فانه يتم التعامل معه يوم أمس دون مراعاة هذه الظرفية”، وفق تقديرها.

وأضافت البراهمي أنّه “بعد فشل إثبات ما يدينه في عدد من الملفات يتم اليوم فبركة ملف آخر في حقّه بأسئلة لا تتضمّن أيّ إدانة له مثل “هل تظن”؟، على حدّ تعبيرها.