الرّابطة الوطنيّة لكرة القدم تعاقب النادي الافريقي والنجم الساحلي #خبر_ عاجل

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في اجتماعه اليوم 24 جوان 2022 غلق المنعرجين الشمالي والجنوبي في ملعب سوسة في المباراة التي تجمع النجم الساحلي بالنادي الإفريقي يوم الأحد 26 جوان لحساب الجولة الأخيرة من البطولة.

كما تقرر أيضا غلق المنعرجين الشمالي والجنوبي في المباراة التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي باتحاد بن قردان لحساب الجولة ذاتها يوم الأحد القادم.

كما قرر مكتب الرابطة معاقبة النادي الإفريقي والنجم الساحلي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار وذلك على خلفية أحداث مباريات الجولة الرابعة إياب من مرحلة التتويج.

ويذكر أن التعادل حسم مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي (1-1) في المقابلة التي احتضنها ملعب سوسة عشية الخميس 23 جوان 2022 لحساب الجولة التاسعة بلاي أوف من البطولة الوطنية.

وافتتح اللاعب محمد علي بن حمودة التسجيل لفائدة فريق باب سويقة في الدقيقة 22 ، فيما أدرك فريق جوهرة الساحل التعادل في الدقيقة 75 عن طريق ضربة جزاء أمضاها حسين بن عيادة.

كما انتهت مباراة النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي بالتعادل السلبي (0-0) لحساب الجولة ذاتها، في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي في رادس.