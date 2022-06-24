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بلحاج في لقائه برئيس الجمهورية: مجموعة البنك الدولي تقف الى جانب تونس في الوقت الراهن

2022/06/24 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

اكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، فريد بلحاج، لدى لقائه، الجمعة، برئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، ان مجموعة البنك الدولي تقف الى جانب تونس في الوقت الراهن.

وافاد بلحاج، حسب مقطع فيديو نشر على موقع رئاسة الجمهورية، انه تم التطرق، خلال اللقاء، الى موضوع التنمية الاقتصادية في تونس والتفاعل بين مجموعة البنك الدولي والجمهورية التونسية.

واكد امكانية احراز تقدم مع تونس في المجالات الهامة على غرار التغطية الاجتماعية واعطاء دفعة جديدة للقطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية.

من جانبه ذكر رئيس الجمهورية، بالدور الذي لعبه البنك الدولي إبان الإستقلال في المجال التربوي أساسا إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى.

كما تم، بالمناسبة، التطرق إلى أهمية توفير الأطر القانونية اللازمة لتمكين الشباب من أن يكون مصدرا للثروة وفاعلا إقتصاديا عندما تتاح له الإمكانيات الضرورية.

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