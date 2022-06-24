سعيد يدشن مقر مؤسسة “فداء” ويؤكد أنه سيتم توفير كل الإمكانيات “للإحاطة الحقيقية” بعائلات الشهداء والجرحى

تولى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة، مرفوقا برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وبمناسبة الذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني، تدشين مؤسسة “فداء”، التي ستتولى الإحاطة الكاملة بعائلات الشهداء والجرحى، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 09 أفريل 2022.

وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، سيحتضن المبنى، وهو من العقارات المصادرة، مقر مؤسسة “فداء”، وهو مقر تم ترميمه وتجهيزه وتوفير كل المرافق به في ظرف قياسي لم يتجاوز خمسة أيام من قبل المؤسسة العسكرية، بعد أن كان مهملا لمدة تزيد عن عشرة سنوات.

ووفق شريط فيديو، شدد رئيس الدولة على أنه سيتم توفير كل الإمكانيات “للإحاطة الحقيقية” بعائلات الشهداء والجرحى. ودعا الى “التوقف عن المتاجرة بدماء وآلام تلك العائلات”.

وأضاف الرئيس قيس سعيد قوله “إن الحكمة لا تكمن في تعدد المؤسسات، ولكن الحكمة تتمثل في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات، ومنها مؤسسة فداء”، التي ذكر بأنها مقترح كان تقدم به منذ سنة 2013.