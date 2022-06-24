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بنزرت: تسجيل نسبة نجاح بـ 37.92 بالمائة في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا

2022/06/24 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بولاية بنزرت 2456 تلميذا من مجموع 6477 مترشّحا اجتازوا المناظرة، اي بنسبة نجاح تبلغ 37،92 بالمائة، بينما بلغ عدد المؤجلين لدورة المراقبة 1947 مترشحا وعدد المرفوضين 2052 تلميذا، حسب معطيات تحصّلت عليها “وات” من مصالح الولاية.
ويتوزع عدد الناجحين بحسب الشعب إلى 227 ناجحا في شعبة الاداب (21،72 بالمائة)، و282 ناجحا في شعبة الرياضيات (66،35 بالمائة)، و505 ناجحين في شعبة العلوم التجريبية (42،05 بالمائة)، و851 ناجحا في شعبة الاقتصاد والتصرف (32،76 بالمائة)، و339 ناجحا عن شعبة العلوم التقنية (43،30 بالمائة)، و216 ناجحا عن شعبة العلوم الاعلامية (57،75 بالمائة)، و36 ناجحا من مجموع 51 مترشحا عن شعبة الرياضة (70،59 بالمائة).
يشار ان ولاية بنزرت احتلت المرتبة 14 وطنيا في نسب الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا لهذه السنة.

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