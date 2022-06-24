وزيرة المالية: اعلان صندوق النقد الدولي عن انطلاق مفاوضات وشيكة مع تونس يشكل عامل ارتياح للبلاد

اعتبرت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الجمعة، ان اعلان صندوق النقد الدولي، يوم 22 جوان 2022، عن انطلاق مفاوضات وشيكة مع تونس، يشكل عامل ارتياح للبلاد في ظل الازمة الراهنة االتي تشهدها على جميع الاصعدة لاسيما المالية العمومية والتوازنات المالية.

وافادت، نمصية، خلال حلقة نقاش حول “اعادة دفع الاستثمار”، انتظمت في اطار المنتدى التونسي للاستثمار، ان المفاوضات المزمع انعقادها قريبا تعتبر مؤشرا ايجابيا وقويا لجميع شركاء تونس، وللدول الصديقة والشقيقة والمانحين والمستثمرين.

وخلافا للارقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول حجم التمويل الذي منحه صندوق النقد الدولي لتونس في اطار هذه المفاوضات، قالت الوزيرة ” لم يقع تحديد قيمة التمويل بعد مع فريق صندوق النقد الدولي، وسيتم تحديد هذا المبلغ خلال المفاوضات الرسمية”.

واكدت نمصية في هذا الصدد، ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ستمكن ايضا من دفع المفاوضات التي انطلقت مع شركاء اخرين و التي ظل تقدمها رهين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.