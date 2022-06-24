بطولة بيونس ايرس :مالك الجزيري يصعد الى الدور قبل الاخير



تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 324 عالميا الى الدور نصف النهائي لبطولة بيونس ايرس التي تقام على ملاعب ترابية من 20 الى 26 جوان الجاري بفوزه اليوم الجمعة على الارجنتيني غونزالو فيلانيوفا المصنف 291 عالميا بنتيجة 2-1 (6-2 و1-6 و6-3).

وسيواجه مالك الجزيري في الدور القادم المتاهل من مباراة الارجنتينيين خوان بابلو فيكوفيتش المصنف 168 عالميا وماريانو نافون المصنف 433 عالميا.

وكان مالك الجزيري ازاح في الدورين الماضيين الارجنتينيين خوان ايغناسيو غالارزا المصنف 473 عالميا بنتيجة 7-6 و7-6 ورومان بوروشاغا المصنف 350 عالميا 6-4