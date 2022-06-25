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حريق بمبيت جامعي للفتيات..وهذه التفاصيل..

2022/06/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد مصدر من الحماية المدنية بالقيروان، ان حريقا اندلع ظهر امس الجمعة 24 جوان 2022، في غرقة مساحتها 12 متر مربع، متواجدة بالطابق الثاني للمبيت الجامعي رقادة، أسفر عن تسجيل خسائر مادية لحقت سريرين و خزانتين و 2 حشايا ونافذة، دون تسجيل خسائر بشرية .

و اضاف ذات المصدر في تصريح لشمس اف ام ان فرقة من الحماية المدنية بالقيروان تحولت على عين المكان لمحاصرة النيران و منع انتشارها فى بقية الغرف و نجحت فى السيطرة على الحريق . يشار إلى أن أسباب الحريق مازالت إلى حد الآن مجهولة حيث تعهدت الجهات الأمنية بالكشف عن ملابساته.

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