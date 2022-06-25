عاجل: هجوم مسلح على ملهى ليلي في اوسلو وهذه هوية منفذ العملية..

أكدّت الشرطة النرويجية، وقوع حادث إطلاق نار في أوسلو، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في هجوم استهدف ملهى ليْليا للمثليين في العاصمة أوسلو.

وذكرت الشرطة النرويجية، أنّها تتعامل مع الحادث على أنه “هجوم إرهابي”، مضيفة أنّ المتهم بارتكاب العملية من أصول إيرانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة “توري بارستاد”، إنّ إطلاق النار وَقع في “حانة لندن للمثليين”، وسط العاصمة، وامتد إلى نادٍ مجاور وشارع قريب حيث تمّ اعتقال المشتبه به بعد دقائق قليلة من بداية إطلاق النار.

من جهته، قال الصحفي “أولاف روينبيرج” من قناة “إن.آر.كيه العامة”، “رأيت رجلا يصل ومعه حقيبة وأخرج بندقية وبدأ في إطلاق النار”.

وفي تصريح لوكالة الأنباء النرويجية، وصف رئيس الوزراء “يوناس جار ستوره” الهجوم بـ “الفظيع والصادم”. للغاية”.

وكالات