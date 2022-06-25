للمشاركة في حملة الاستفتاء ..فتح كافة المراكز والمناطق التابعة للشرطة والحرس يومي السبت والأحد لاستخراج البطاقة عدد3

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه وبالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية تقرر فتح كافة المراكز والمناطق التابعة للشرطة والحرس الوطني كامل يومي السبت والأحد قصد قبول وإنجاز مطالب البطاقة عدد 3 واستخراجها حينا.

وأوضحت أنّ هذا الإجراء هدفه تسهيل عملية استخراج البطاقة عدد 3 اللازمة لايداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء مبيّنة انه يمكن الاستظهار بوصل إيداع مطلب البطاقة عدد 3 في تصاريح المشاركة في انتظار الحصول عليها.

وكان قرار الهيئة عدد 14 لسنة 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء قد نصّ على أن تقديم تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين يتضمن وجوبا جملة من الوثائق من بينها نسخة من بطاقة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3) لم يمض على استخراجها أكثر من 3 أشهر أووصل في الغرض .

يذكر انّ الفصل 8 من القرار المتعلّق برزنامة الاستفتاء ينصّ على انّ باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ينطلق من 21 إلى 27 جوان 2022 وعلى انّ مجلس الهيئة سيبت في تصريح المشاركين في أجل اقصاه 28 جوان الجاري .