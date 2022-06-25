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نشرة متابعة لدرجات الحرارة لهذه الليلة وصباح الغد الاحد..

2022/06/25 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا نسبيا للحرارة الدنيا هذه الليلة لتتراوح الحرارة ليلا بين 26 و31 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 29 و34 بالجنوب في حين تشهد اغلب الجهات هبوب رياح الشهلي صباح غد الاحد.

ويتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ويكون البحر مضطربا عموما في حين يكون الطقس مغيما جزئيا بالشمال وقليل السحب بالوسط والجنوب.

وينتظر ان تسجل تونس العاصمة، صباح غد الاحد، حرارة في حدود 39 درجة مع هبوب رياح الشهيلي التي تشمل، كذلك، ولايات جندوبة وباجة والكاف ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وبرج الخضراء، اين تبلغ درجات الحرارة الصباحية حدود 41 درجة.

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