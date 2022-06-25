بن عروس : تسجيل64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”



سجلت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس، أول أمس الخميس، 64 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بعد أن قامت الوحدات الصحية المعنية برفع العينات بإجراء 129 تحليلا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى 50 ألفا و311 إصابة مؤكدة.

ووفقا لمعطيات هذا التحيين، بلغ معدل الحالات الايجابية حدود 49.61 49 ، ويتواصل معه المنحى التصاعدي لعدد الحالات النشيطة ليصل إلى 243 حالة بعد ان كان في حدود 84 حالة منتصف هذا الشهر، وترافق هذا الارتفاع في عدد الحالات النشيطة مع تزايد في عدد المقيمين في أسرّة الاوكسيجين بالمستشفى الجهوي بالياسمينات ليبلغ 3 مقيمين بقسم كوفيد 19.

يذكر ان اجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس بالجهة بلغ 1201 حالة منذ بداية الجائحة.