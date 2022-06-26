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المنستير: حجز 1310 علبة تبغ محلي من أجل المضاربة

2022/06/26 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

قامت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالمنستير، بحجز 1310 علبة تبغ محلي من اجل المضاربة وعدم الاستظهار بفواتير شراء، وفق ما أفادت به وات المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالنيابة زهرة ثابت.

واضافت انه وقع تأمين المحجوز من التبغ بمركز توزيع مواد الاختصاص بالمنستير مع إقتراح إيقاف تزويد المخالف بهذه المادة.

كما قامت فرق المراقبة بحجز حجزا صوريا ل658 لترا من مواد التنظيف لدى تاجر مواد غذائية بالتفصيل بالجهة من أجل تحرير فواتير مجاملة غير مطابقة للواقع من قبل مصنع منتصب بمعتمدية بنبلبة حسب ثابت.

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