هام: هذه أسعار أضاحي العيد في شركة اللحوم..

تعرض شركة اللحوم (عمومية) بداية من يوم الجمعة غرة جويلية 2022، أضاحي العيد بأسعار تتراوح بين 500 و850 دينارا، على أساس سعر الكلغ للخروف الحي ب 14 دينارا و900 مليم.

وقال الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الشركة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك (يوم 9 أو يوم10 جويلية 2022)، ستوفر كميات في حدود 4 آلاف رأس لترويجها في المقر الاجتماعي للشركة بمنطقة الوردية بالعاصمة.

وقد ركزت الشركة هذا العام، وفق المتحدث، على الأضاحي ذات الحجم المتوسط التي يتماشى سعرها مع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن أقصى وزن للخراف لا يتجاوز 50 كلغ.

وحددت شركة اللحوم سعر الكلغ حي لهذه السنة ب 900ر14 دينار، وهو ثمن اعتبره الرئيس المدير العام للشركة مناسبا للمربي، الذي شهدت كلفة إنتاجه ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، ومناسبا أيضا للمستهلك، وفق تقديره.

يشار إلى أن جلسة عمل انعقدت يوم الثلاثاء الماضي بمقر المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء ضمت الأطراف المتدخلة، اتفقت على بيع سعر الكلغ الحي للخراف بـ14 دينارا في نقاط البيع بالميزان التي سيركزها ديوان تربية الماشية وديوان الأراضي الدولية، وفق تصريح منور الصغيري، مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وأوضح بن جازية، في هذا الصدد، أن شركة اللحوم تبرم عقود تزويد قبل فترة العيد بأسابيع نظرا لأهمية الكميات التي يتم التزود بها، إلى جانب أن “هذا الفارق في التسعيرة”، والذي اعتبره “بسيطا”، يفسر بنوعية وجودة وحجم الأضاحي التي سيتم ترويجها، علاوة على كلفة الخدمات، كالمراقبة البيطرية وتنظيم عمليات البيع بالشركة.

ولاحظ أنه مراعة للقدرة الشرائية وتسهيلا لعمليات البيع، أبرمت الشركة عديد الاتفاقيات مع مسدي تذاكر الأكل قصد تزويد منخرطي الوداديات بالأضاحي، مع إمكانية التقسيط، معتبرا أن هذه البادرة لاقت نجاحا كبيرا منذ اعتمادها في السنة الماضية.

كما أفاد بأن بعض الفضاءات والمساحات التجارية ستعرض كميات متفاوتة من الأضاحي بأسعار تتراوح بين 15 و16 دينارا للكلغ حي، علاوة على العروض المتاحة على بعض مواقع التجارة الالكترونية لبيع الخراف بسعر 17 دينارا للكلغ، ما يجعل عرض الشركة، من وجهة نظره، “مناسبا”.

ومن جانب آخر، أشار بن جازية إلى أن فضاءات الشركة ستكون مفتوحة من غرة جويلية القادم إلى غاية يوم قبل عيد الأضحى من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا.

وسيتم، وفق ذات المصدر، فتح مسلخ الشركة يوم عيد الأضحى لذبح الأضاحي بالتنسيق مع المصالح البيطرية، لا سيما بعد النجاح الذي عرفته هذه المبادرة العام الفارط.

وتم تحديد تعريفة ذبح الأضاحي بمسلخ الشركة بـ25 دينارا، مع إمكانية تقطيع اللحم (التكسير) على عين المكان ب20 دينارا، مع الدعوة إلى وجوب الحجز المسبق.

كما يمكن للمواطنين التوجه نحو سوق الدواب (الرحبة) بشركة اللحوم بالوردية، والذي يوفر كميات هامة من الأضاحي.

وفي إطار تنويع خدماتها، كشف الرئيس المدير العام لشركة اللحوم أنه سيتم فتح نقطة بيع جديدة بفضاء شركة اللحوم (قاعة البيوعات) مخصصة لبيع أضاح مذبوحة كاملة، أو نصف خروف مذبوح، داعيا إلى ضرورة الحجز المسبق بالتنسيق مع الإدارة لمزيد تنظيم العملية وتفادي الاكتظاظ.

من جهة أخرى، أعلن بن جازية أن الشركة ستطرح عرضا تجاريا وصفه ب”الهام”، بمناسبة عيد الأضحى بداية من غرة جويلية القادم، بعرض لحم الضأن بسعر 800ر26 دينارا للكلغ الواحد.

يشار إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت قد أوضحت أن المتوفرات من الأضاحي لهذا الموسم قدرت بحوالي 6ر1 مليون رأس، مؤكدة أن كامل القطيع من الإنتاج المحلي وكاف لتغطية الحاجيات.