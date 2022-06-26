ضبط كميات من مادتي السكر والفارينة المدعمة بسوسة وتونس

ضبط أعوان المراقبة الاقتصادية بكل من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة وتونس، امس السبت كميات هامة من مادتي السكر والفارينة المدعمة اللتان تشهدان نقصا في الاسواق.

وحسب بلاغ صادر الاحد عن وزارة التجارة، تم ضبط 354 كغ من مادة السكر المعلب مخفاة بمخزن تابع لأحدى المساحات التجارية بسوسة دون أن يتم تزويد أجنحتها بهذه المادة .

وتم حجز كميات السكر المعلب ورفع مخالفة بسبب الزيادة غير القانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة وفقا لمقتضيات أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 و المتعلق بأحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

وفي تونس، كشفت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، تفريط إحدى المخابز الناشطة بمعتمدية الكرم في حصتها من مادة الفرينة المدعمة بالبيع لفائدة مخبزة ثانية ناشطة بولاية مجاورة.

وقد تم حجز 85 قنطار من الفارينة المدعمة وتحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى احكام المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة في انتظار تعليق نشاط المخبزة واقتراح سحب بطاقتها المهنية ومواصلة الابحاث قصد تتبع المؤسسة التي تكفلت بعملية النقل عدليا، وفق البلاغ ذاته.