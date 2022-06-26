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وزارة العدل تؤكد تواصل اقتطاع أجور القضاة المضربين..#خبر_عاجل

2022/06/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت وزارة العدل، في بلاغ لها، الأحد، أنها ستواصل تنفيذ اجراءات الاقتطاع من أجر القضاة الذين يدخلون الاسبوع الرابع من الإضراب، وذلك عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022.

ونبهت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من اجراءات تأديبية.

ودعت وزارة العدل في بلاغها، كافة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.

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