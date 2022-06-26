درجات الحرارة تحافظ على مستوياتها المرتفعة

يتواصل تدفق التيارات الهوائية الجنوبية خلال الليلة القادمة مما يعمل على استقرار درجات الحرارة في مستويات عليا مع تسجيل زيادة نسبية في درجات الحرارة الصغرى لتتراوح ليلا بين 25 و30 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات وتكون بين 31 و36 درجة ببقيّة المناطق.

ويتواصل هبوب الرّياح قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة. ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال.