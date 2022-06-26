الرابطة المحترفة الاولى-مجموعة التتويج-الجولة الاخيرة- الترجي التونسي يتوج بلقب البطولة بعد فوز صعب على اتحاد بنقردان 2-1

توج الترجي التونسي اليوم بلقب بطولة تونس للمرة ال32 في تاريخه و السادسة على التوالي بعد ان تصدر ترتيب مجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 24 نقطة .

وفاز الترجي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على اتحاد بنقردان

بنتيجة 2-1.

ولم تكن مهمة الترجي التونسي سهلة في تحقيق الفوز امام اتحاد بنقردان الذي بادر بالتسجيل في د5 عن طريق فخر الدين العوجي المستفيد من خطا دفاعي من مدافع الترجي هاني عمامو .

وعرفت المباراة تنافسا وتشويقا شديدين وصمد اتحاد بنقردان الذي لعب منقوصا من لاعبيه الاجانب الى حد 85 قبل ان يقبل هدفين حول تقدمه في النتيجة الى هزيمة 1-2. وبرز في صفوفه حارسه نور الدين الفرحاتي المعار من النادي الافريقي والذي تصدى لضربة جزاء نفذها محمد علي بن رمضان د39 .

وتوفق محمد علي بن حمودة في تسجيل هدف التعادل من ضربة راسية د85 بعد ان تلقى كرة عالية من بريمة الذي تلقى الكرة بدوره من محمد علي بن رمضان. وفيما كانت المباراة تسير الى نتيجة التعادل خطف المدافع الايسر الجزائري الياس الشتي فوز فريقه في الوقت بدل الضائع بتصويبة يسارية قوية حقق بها الهدف الثاني د90 زائد 7

وكسب الترجي فوزا صعبا اليوم لكنه ثمين مكن الترجي من التتويج في مباراة احتفل فيه جمهور النادي باللاعبين خليل شمام وسامح الدربالي اللذين انهيا تجربة طويلة مع الترجي التونسي .

واقترن تتويج الترجي بلقب البطولة باشراف نبيل معلول على الفريق الذي قاده خلال ثلاث مقابلات في البطولة وذلك خلفا لراضي الجعايدي.

وفي المقابل انهى اتحادبنقردان بطولة مجموعة التتويج في المركز الاخير ب3 نقاط ولم يعرف طعم الفوز.

وفي ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الاخيرة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الاحد:

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي التونسي 2

محمد علي بن حمودة د85 والياس الشتي د90 زائد7

اتحاد بن قردان 1

فخر الدين العوجي د5

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي صفر

النادي الافريقي صفر

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 2

شادي الهمامي د21 ود35

الاتحاد الرياضي المنستيري 2

روجي اهولو د71 ويوسف العبدي د88

الترتيب النهائي لمجموعة التتويج.

الفريق نقاط لعب ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي التونسي 24 10 6 3 1 16 8

— الاتحاد الرياضي المنستيري 22 10 6 2 2 16 9

3- النادي الرياضي الصفاقسي 16 10 3 5 2 10 7

4- النادي الإفريقي 15 10 3 3 4 6 10

5- النجم الرياضي الساحلي 13 10 3 3 4 13 11

6- الاتحاد الرياضي ببنقردان 3 10 0 2 7 3 19