الرصد الجوي يكشف موعد عيد الاضحى..#خبر_عاجل

اعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، انه تبعا للمعطيات الفلكية، يمكن رؤية هلال شهر ذو الحجة بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 جوان 2022، في تونس وفي بعض الدول العربية والإسلامية.

ووفقا لهذه المعطيات فان اليوم الاول من شهر ذو الحجة لسنة 1443 هجري سيكون موافقا ليوم الخميس 30 جوان 2022 ليكون عيد الاضحى يوم السبت 9 جويلية وذلك وفقا للتقويم الفلكي.

واوضح انه بالنسبة للبلاد التونسية ستجرى عملية رصد هلال شهر ذو الحجة بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 جوان ويمكث القمر بعد غروب الشمس في كل المدن التونسية بين 42 و39 دقيقة. ويكون بمدينة توزر في أقصى ارتفاع له عن الأفق بحوالي 6.39 درجة.

وبالنسبة للبلدان العربية والإسلامية يمكث القمر بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 جوان 2022 في كل المدن بمدة متفاوتة، أقصاها 43 دقيقة بمدينة الجزائر حيث يكون في أقصى ارتفاع له عن الأفق بـ 6.44 درجة.

وتبعا للمعطيات الفلكية، اوضح المعهد، انه يمكن رؤية هلال شهر ذو الحجة بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 جوان 2022، في بعض الدول العربية والإسلامية على غرار البلاد التونسية التي تشملها إمكانية رؤية الهلال. و يمكن رؤية الهلال في العالم بداية من الساعة السابعة مساء و 3 دقائق بالتوقيت المحلي وذلك انطلاقا من شرق أوروبا الغربية ووسط ليبيا و الحدود الشرقية لغرب أفريقيا الغربية تباعا باتجاه الغرب.