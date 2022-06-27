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وفاة مسترابة لشاب عثر على جثته بأحد شواطئ المنستير..#خبر_عاجل

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وفاة مسترابة لشاب عثر على جثته بأحد شواطئ المنستير..#خبر_عاجل

2022/06/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم العثور صباح امس الاحد 26 على جثة شاب فى العشرينات من عمره بالشاطئ الصخرى بحي سطح جابر من مدينة المنستير وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لموزاييك أن الهالك لايزال مجهول الهوية مشيرا إلى أن ملابسات الحادثة ماتزال مجهولة.

واشار الى انه تم إعلام النيابة العمومية بالمنستير التى اذنت بفتح بحث موضوعه “موت مستراب”ونقل الجثة الى قسم التشريح بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير مع مواصلة الأبحاث لدى مركز الحرس البحرى بالمنستير.

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