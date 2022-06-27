بنزرت: إخماد حريق بسجنان دون تسجيل أي خسائر..

أفاد معتمد سجنان، علي الحمدوني بأنه تمت السيطرة، امس الأحد، على حريق مفاجئ نشب بالغابة الشعراء لمناطق بيض الغول والكشريدة والصخيرة (ولاية بنزرت).

وأوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) أنه تم بالتنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، سمير عبد اللاوي، والي بنزرت، تسخير كافة الآليات والمرافق اللوجستية، معززة بالإطارات البشرية لمصالح الحماية المدنية والغابات والبلدية والمعتمدية والحرس الوطني، والسيطرة على الحريق الذي أتى على حوالي 5 هكتارات من النسيج الغابي بالمكان، دون تسجيل أي خسائر في الممتلكات العامة والخاصة أو أضرار في صفوف الفرق المتدخلة.

وأضاف معتمد سجنان أن أعضاء اللجنة المحلية لتنظيم النجدة، من مصالح الحماية المدنية والغابات وغيرها، حريصون على عدم مغادرة المكان، قبل ضمان عدم اشتعال النيران من جديد، بينما تولّت مصالح الحرس الوطني فتح بحث أمني في أسباب وقوع الحريق وكشف ملابساته.