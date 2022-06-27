قريبا: اطلاق أول لقاح كوري ضد فيروس كورونا..

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن أول لقاح كوري مرشح لعلاج كوفيد-19 من تطوير شركة إس كيه بيوساينس، تلقى توصية بالموافقة من مجموعة استشارية حكومية من خبراء الأدوية، مما قرب المرشح خطوة جديدة إلى الإطلاق التجاري.

قالت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية إن اللقاح المرشح الذي طورته شركة إس كيه بيوساينس “جي بي بي 510″، تمت التوصية به خلال اجتماع لجنة المراجعة الصيدلانية المركزية بالوزارة يوم الأحد باعتباره جاهزًا “للموافقة” من حيث سلامته وفعاليته.

يعد لقاح “جي بي بي 510” المعروف أيضا باسم إس كيه واي كوفين، أول لقاح محلي ينجح في إنهاء جميع المراحل الثلاث من تجربته السريرية.

ويُشار إلى أن اللقاح المرشح هو لقاح بروتيني يعتمد على جزيئات نانوية جديدة مكونة من عنصرين يمكنها زيادة التأثير المناعي، وقد تم تطويره بالاشتراك مع معهد أبحاث التصميم بجامعة واشنطن أنتيغن.

هذا وتوصلت الحكومة إلى صفقة لشراء 10 ملايين جرعة من لقاح إس كيه.

وكالات