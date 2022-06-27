قابس: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاثنين، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت الى 17 اصابة بقابس الجنوبية، و9 اصابات بالحامة، و3 اصابات بقابس المدينة، واصابتين بكل من وذرف ومطماطة الجديدة، واصابة واحدة بكل من مطماطة وغنوش، وذلك من مجموع 115 عيّنة تحليل.

وبموجب الإصابات الجديدة يبلغ العدد الجملي للمصابينبالوباء منذ بداية الجائحة 29 ألفا و367 مصابا تجاوز 29 ألفا و277 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما تعدّ الجهة حاليا 90 حالة نشيطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 40 حالة بقابس الجنوبية، و17 بوذرف، و13 بالحامة، و9 حالات بمارث، و4 بالمطوية، و3 بقابس المدينة، وحالتين بمطماطة الجديدة، وحالة واحدة بكل من مطماطة وغنوش.

وهذا تبلغ حاليا نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 22 اصابة لكل 100 الف ساكن.