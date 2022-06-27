زغوان: تطوّر عمليات الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 37.5 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية

صادقت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال السداسي الأول من السنة الجارية على 96 عملية استثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان بقيمة مالية بلغت 68.5 مليون دينار، منها 19 عملية بقيمة 11.7 مليون دينار معدة للتصدير كليا، وفرت جميعها 1168 موطن شغل جديد.

وذكرت المديرة الجهوية للوكالة بزغوان، إيناس الواعر، في تصريح، اليوم الاثنين، لـ”وات”، أن قطاعي الصناعة والخدمات سجّلا تطوّرا بنسبة 37.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث صادقت الوكالة خلاها على 70 عملية استثمار باعتمادات مالية جملية بلغت 78.6مليون دينار منها 13 مشروعا معدّا كليا للتصدير، علما أن كافة هذه المشاريع وفّرت 715 موطن شغل.

وأكدت الواعر أن القطاع الصناعي بالخصوص سيشهد، وفق تصوّرها، مزيدا من التطوّر في السنوات المقبلة على إثر إحداث منطقة صناعية جديدة بالفحص تمسح 50 هكتارا والتي لقيت إقبالا كبيرا من المستثمرين الذين عبروا عن رغبتهم في الانتصاب فيها بعد استكمال تهيئتها من طرف الوكالة العقارية الصناعية في غضون الأشهر القليلة القادمة.