من بينها ادراج الغنوشي في التفتيش: النيابة العموميّة تتّخذ قرارات جديدة بخصوص قضيّة جمعيّة نماء #خبر_ عاجل

قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الإثنين 27 جوان 2022 واستنادا الى نتائج الأبحاث المجراة لدى وحدة مكافحة الارهاب ببوشوشة، فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية” نماء تونس” الخيرية من أجل جرائم تعلقت بتبيض وغسيل الأموال والإشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواءً داخل التراب التونسي أو خارجه.

وحسب المعطيات التي نشرتها اذاعة موزاييك أف أم فإن الإحالات على أنظار قاضي التحقيق شملت متهمين محالين بحالة احتفاظ وعددهم ثمانية من بينهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع ، ومحالين بحالة تقديم ومحالين بحالة فرار ومن بينهم معاذ الغنوشي الذي أذنت النيابة العمومية بإدراجه في التفتيش على ذمة القضية.

وقد انطلق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في إجراء الإستنطاقات مع المحتفظ بهم في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقا.

وتشمل قائمة المحالين على ذمة القضية أكثر من ثلاثين شخصا عدد منهم شملتهم قرارات تحجير سفر لمدة أسبوعين بقرار من النيابة العمومية.