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عبير موسي: “الخروقات التي شابت مسار الدستور ترتقي الى جرائم دولة”

2022/06/27 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الإثنين 27 جوان 2022، أهم الخروقات التي شابت مسار الاستفتاء يوم 25 جويلية والتي ترتقي الى جرائم دولة وفق وصفها.

وأوضحت موسي، في ندوة صحفية، ان أبرز هذه الخروقات هي مواصلة العمل بالفصل 80 بعد حل مجلس نواب الشعب ومخالفة الفصل 70 من الدستور بتغيير المنظومة الانتخابية بموجب مراسيم تتضمن انها تستند الي الدستور وتعيين هيئة انتخابات بموجب أمر رئاسي اعتبرتها موسي “تابعة للسلطة وغير مستقلة”.

وبخصوص بطلان اجراءات الاستفتاء شكلا، اعتبرت موسي ان مسار عرض دستور الجديد على الاستفتاء هو اعتداء صارخ على القانون خاصة وأن النص المكتوب بالطريقة التي تم تقديمها لا يرتقي ليكون نصا قانونيا.

وقالت موسي: “ما يتم تقديمه اليوم هو خواطر ورؤى فردية للأستاذ الصادق بلعيد”.

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