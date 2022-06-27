سيدي بوزيد: تسجيل 45 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، عن تسجيل 45 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل15 حالة شفاء ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة 40 ألفا و570 إصابة منها 40 ألفا و88 حالة شفاء، و 1050 حالة وفاة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الاحد حوالي 217 ألفا و163 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و310 أشخاص والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18 ألفا و338 شخصا، والجرعة الرابعة 699 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد قد بلغ 261 ألفا و73 شخصا حسب آخر تحيين.