عاجل-من بينهم ابن الغنوشي: ادراج هؤولاء بالتفتيش في قضية جمعية نماء تونس..

قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الإبقاء بحالة سراح على جميع المحالين على أنظاره بحالة احتفاظ وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بالجمعية الخيرية” نماء تونس”.

ومن جهة ثانية فإن اثنين من المحتفظ بهم أحيلا على أنظار قاضي التحقيق بصفتهما شاهدين وتم سماع إفاداتهما استنادا إلى هذه الصفة.

كما أذنت النيابة العمومية بإدراج ابنة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام في التفتيش باعتبارهما محالين على ذمة القضية بحالة فرار، وهو نفس الإجراء الذي تم اتخاذه في حق معاذ الغنوشي ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

كما ينتظر تحديد موعد لاحق لسماع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وفق موزاييك.