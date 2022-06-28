“براكاج” لامرأة داخل سيارتها..وهذه التفاصيل..

تعرضت صباح اليوم سيّدة كانت على متن سيارتها في مفترق طرق المنشية وسط مدينة حمام سوسة، إلى عملية نطر من قبل شخص لاذ بالفرار رفقة شخص آخر كان بانتظاره على متن دراجة نارية على بُعد أمتار.

ورصد عدد من المارة الحادثة وسط ذهول، خاصة وأنّ مفترق الطرق أمام المركز الأمن الوطني بالمنشية، وعلى بُعد أمتار من محطة اللواجات، حيث استغل السارق وقوف السيّارة وسط حركة المرور، ليُباغت السيّدة ويقوم بانتزاع عقد ذهبي من عنقها ويلوذ بالفرار.

وبإعلام الوحدات الأمنية، تعهدّت برصد تحرك منفذي العملية، والقبض عليهما وفق جوهرة اف ام.