سيدي بوزيد: تسجيل 102 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 10 حالات شفاء



سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، 102 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 10 حالات شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 40 ألفا و672 إصابة منها 1050 حالة وفاة و40 ألفا و 98حالة شفاء.

وتتوزّع حالات الاصابة الجديدة التي تم تسجيلها بولاية سيدي بوزيد على معتمديات سيدي بوزيد الغربية بـ51 اصابة، والرقاب بـ15 حالة، وسوق الجديد بـ11 حالة، والمكناسي بـ11 حالة، والمزونة بـ7 حالات، وسيدي بوزيد الشرقية بـحالة واحدة، وسيدي علي بن عون بـ6 حالات.

من جانب آخر، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19″ في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود اليوم الثلاثاء، 217 ألفا و168 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي لـ”وات”.

وأشار نصيبي إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و311 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18 ألفا و343 شخصا، والجرعة الرابعة 699 شخصا.