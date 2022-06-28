من بينهم الغنوشي: توجيه التهم الى 33 شخصا في قضية بالعيد والبراهمي #خبر_ عاجل

أكّدت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدّفاع في قضيّة الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، أنّه تمّ أمس الإثنين، توجيه الاتهام في هذه القضيّة، بشكل رسمي،ّ إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، بتهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي.

وقالت قزارة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، “إنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجّه 17 تهمة إلى المتّهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال”.

يُذكر أنّ هيئة الدّفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كانت أكدت خلال ندوة صحفية يوم 1 جوان 2022، أنه تم حجر السفر على 34 متهما في قضية “الجهاز السري” لحركة النّهضة، من بينهم راشد الغنوشي، بعد أن تم التعهد بالملف في فيفري 2022.

وأضافت هيئة الدفاع أن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة الداخلية.