مدنين-بكالوريا: 1495 مترشحا يشرعون في اجتياز اختبارات دورة المراقبة

انطلق، اليوم الثلاثاء، 1495 تلميذا بولاية مدنين من المؤجلين في امتحان البكالوريا في إجراء اولى اختبارات دورة التدارك بما يمثل 37.67 بالمائة من جملة المترشحين للدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا التي سجلت فيها الجهة نسبة نجاح بلغت 48.40 بالمائة، وفق المندوب الجهوي للتربية بولاية مدنين محرز نجيب بن حميدة.

وقال، في تصريح لـ”وات”، إنه يتوقع ارتفاع هذه النسبة بعد دورة المراقبة خاصة في ظلّ تسجيل عدة معدلات قريبة من العشرة، لافتا الى ان اكثر من 60 بالمائة من المترشحين لمناظرة البكالوريا من المنتمين لشعبتي الاداب والاقتصاد والتصرف، وهما الاختصاصان اللذان سجّلا اقل نسب في النجاح وطنيا وكذلك جهويا مقارنة ببقية الشعب ما يستوجب تغيير التوجيه والاتجاه نحو الشعب العلمية والتقنية بما من شانه ان الرفع في نسب النجاح، وفق تقديره.

ويذكر، في هذا الصدد، أن ولاية مدنين سجلت اعلى نسبة نجاح بالمعهد النموذجي بمدنين بنسبة 100 بالمائة، ثم معهد ابن عرفة بجربة بنسبة نجاح بلغت 65.45 بالمائة، فيما جاءت اقل نسبة نجاح بمعهد ابن حزم ببن قردان الذي سجل 0 بالمائة حيث لم ينجح أي تلميذ من بين 16 مترشحا في شعبة الاداب منهم مترشحين اثنين تأجّلا لدورة التدارك ومترشحين تم ايقافهما في الدورة الاولى بعد كشف عملية غش تتعلق باستعمالهما سماعات الكترونية.