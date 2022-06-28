عمداء سابقون لهيئة المحامين يدعون زملاءهم إلى التّراجع عن القضيّة الاستعجاليّة ضدّ إبراهيم بودربالة

دعا ثمانية من العمداء السابقين للهيئة الوطنيّة للمحامين، زملاءهم المحامين الذّين قدّموا قضيّة استعجاليّة ضدّ عميد الهيئة

الحالي، إبراهيم بودربالة، إلى “التّراجع عن هذه القضيّة وطلب طرحها دون تأخير واتّخاذ الحوار سبيلا لحلّ الخلافات، حفاظا على وحدة المحاماة واستقلاليّتها”.

وكان عدد من المحامين قد تقدّموا الأسبوع الماضي بدعوى استعجاليّة، تهدف إلى “طلب تعيين مؤتمنين عدليين” من بين العمداء السّابقين، للدعوة للجلسة

العامّة العادية والانتخابية والإشراف على انتخابات العمادة ومجلس الهيئة الوطنية والفروع الجهوية.

وقال العمداء السّابقون، في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، وهم الأزهر القروي الشّابي وعبد الوهاب الباهي والبشير الصّيد وىعبد السّتار بن موسى وعبد الرّزاق الكيلاني وشوقي الطّبيب وفاضل محفوظ وعامر المحرزي، “إنّه نظرا لما تمثّله هذه القضيّة من خطورة على وحدة المحاماة وتضامنها ومسّا من تقاليدها وهيبتها التي تكرّس حلّ كلّ المشاكل بواسطة الحوار داخل أطرها واحترام تقاليدها الدّيمقراطيّة دون تدخّل من القضاء أو مختلف السّلط والأطراف، فإنّ المطلوب الرّجوع في القضيّة وطلب طرحها دون تأخير حفاظا على وحدة المحاماة واستقلاليّتها”.

يُذكر أن عميد المحامين كان قرّر يوم 6 جوان 2022، تعيين الجلسة العامة الاعتيادية يوم السبت 10 سبتمبر 2022 والجلسة العامة الإنتخابية يوم الأحد 11 سبتمبر 2022