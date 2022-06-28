الاعلان رسميا عن نقاط بيع الأضاحي بالميزان

أعلن المندوب الجهوي للفلاحة ببن عروس، رضا الماجري، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص نقطتي بيع للأضاحي باعتماد الميزان بكل من رادس والمروج الخامس، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى.

وأوضح الماجري، في تصريح لـ”وات”، أنه سيتم يوم 1 جويلية القادم افتتاح نقطة البيع الجهوية الرسمية برادس والتي يتواصل تركيزها إلى غاية 8 من نفس الشهر، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده سنويا نقطة البيع برادس، حيث تسجّل سنويا بيع ما لا يقل عن 5000 رأس.

وأكد على توفر كافة شروط السلامة بنقاط البيع التي تكون مجهزة ومراقبة ومحروسة، وتتوفر بها الإنارة والماء الصالح للشراب سواء للتجّار أو للقطيع، مشدّدا على حرص مختلف الأطراف المتدخلة على إنجاح عملية البيع والشراء بهذه النقاط على غرار المندوبية الجهوية للفلاحة، وديوان تربية الماشية، ومجمع اللحوم الحمراء، وكل من بلدية ومعتمدية المكان.

وقد تم خلال جلسة عمل انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية بن عروس بإشراف والي الجهة دعوة رؤساء البلديات إلى اقتراح فضاءات أخرى مهيئة ومؤمنة لاستغلالها كنقاط منظمة لبيع الأضاحي مع توفير المراقبة البيطرية والصحية والأمنية إلى جانب حث المصالح البيطرية على متابعة عمليات بيع الأضاحي والمراقبة الصحية ما بعد الذبائح.