طارق الحركاتي: “محامون ينتمون لحركة النهضة وجبهة الخلاص وراء القضيّة الاستعجاليّة ضدّ ابراهيم بودربالة”

كشف رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان، طارق الحركاتي، أن 99 % من المحامين أكدوا تضامنهم مع العميد ابراهيم بودربالة.

واعتبر الحركاتي في تصريح اليوم لبرنامج “استديو شمس” عبر اذاعة شمس اف ام مقاضاة عميد المحامين ابراهيم بودربالة بالسابقة الخطيرة مشدّدا على أن مهنة المحاماة لم تخضع للضغوطات.

وقال المتحدث إن العديد من المحامين أكدوا عدم علمهم بالدعوى الإستعجالية التي تلقاها ابراهيم بودربالة واستنكروا إدراج أسمائهم في العريضة.

وتابع أن 7 أو 8 محامين تبرّؤوا من محتوى العريضة وعبروا عن رفضهم للزج بالمحاماة في الصراعات.

وذكر طارق الحركاتي أن المحامين الذي يتصدرون حاليا المعركة ضد بودربالة هم من حركة النهضة وجبهة الخلاص.