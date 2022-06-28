فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون السائب..

تقرر فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي السائب ابتداء من غرة جويلية 2022 طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالأمر الرئاسي . وبينت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها عشية الثلاثاء ان هذا القرار يندرج في اطار الأمر الرئاسي عدد 448 لسنة 2022 المؤرخ في 04 ماي 2022 والمتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي من طرف المصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك حرصا على استغلال كامل الكمية المسموح بها خلال سنة 2022. .

ودعت الوزارة المصدرين الراغبين في تصدير زيت الزيتون السائب بعنوان سنة 2022 الى الحصول خلال الفترة الممتدة بين 1 جويلية و 1 نوفمبر 2022 على ترخيص في الغرض، يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.