بوعسكر: هيئة الانتخابات تلقت إلى حد اليوم 170 تصريحا من أحزاب ومنظمات وشخصيات اعتبارية للمشاركة في حملة الاستفتاء

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، بأن الهيئة تلقت إلى حد اليوم الثلاثاء، 170 تصريحا للمشاركة في حملة الاستفتاء، مؤكدا أنه سيتم غدا الأربعاء على أقصى تقدير، نشر القائمة الإسمية لجميع الذين قدموا تصاريح المشاركة في الاستفتاء، والذين قبلت الهيئة تصاريحهم.

وأوضح بوعسكر في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على دورة تكوينية نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الثلاثاء لفائدة أعضاء هيئاتها الفرعية، أن “الإقبال الكبير الذي تم تسجيله”، سيمكن، حسب تقديره،، “من الذهاب إلى الاستفتاء بأريحية وطمانينة، وذلك بالنظر إلى العدد الهام من الأحزاب والجمعيات والأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمنظمات، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، التي قدمت تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء”.

وقال رئيس هيئة الانتخابات إنه من المتوقع ان تؤدي المشاركة المحترمة في حملة الاستفتاء على الدستور، إلى مشاركة واسعة للناخبين ونسب إقبال محترمة يوم 25 جويلية القادم.

وأفاد فاروق بوعسكر، من جهة أخرى، بأن الساعة الخامسة بعد الزوال من يوم الجمعة القادم ستكون موعدا لإمضاء القرار المنظم للتعاطي الإعلامي في تغطية مسار الاستفتاء مع حملة الاستفتاء، بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وذلك في انتظار البت في بعض المسائل التفصيلية في صياغة بعض الفصول.

وأضاف أن جملة من النصوص الترتيبية الأخرى كان من الواجب إصدارها قبل بدء الحملة يوم 3 جويلية القادم، وأهمها القرار الذي صدر والمتعلق بضبط شروط المشاركة في حملة الاستفتاء، والقرار المنتظر صدوره قبل يوم الجمعة، والمتعلق بتمويل حملة الاستفتاء، مشيرا إلى أن البنك المركزي مطالب بإصدار منشور يتعلق بفتح الحسابات البنكية الوحيدة، وذلك إلى جانب الأمر الرئاسي المنتظر، والذي يضبط سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة للاستفتاء.