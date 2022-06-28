إنقاذ 27 مهاجرا غير نظامي شارفوا على الغرق قبالة سواحل صفاقس

أنقذت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر،صباح اليوم الثلاثاء، 27 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن مركب بصدد الغرق شمال شرق صفاقس على بعد 15 ميلا بحريا، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها.

وأضافت الوزارة أن الناجين صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 5 و25 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل منطقة سيدي منصور (ولاية صفاقس) في الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 جوان الجاري بنية الوصول نحو الفضاء الأوروبي.

وتم التوجه بالمهاجرين نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، أين تم تسليمهم للحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.