الجرندي لسفراء دول منظمة الفرنكوفونية : الفضاء الفرنكوفوني إطار إضافي ملائم لتدعيم التشاور والتعاون والتضامن بين الدول الأعضاء

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، أن تونس تعتبر الفضاء الفرنكوفوني إطارا إضافيا ملائما لتدعيم التشاور والتعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، وأنها حريصة على تعزيز التفاعل بين هذا الفضاء وبين الأطر الإقليمية والدولية الأخرى التي تنتمي إليها تونس، بما يعزز نجاعة العمل متعدد الأطراف.

وشدّد الجرندي في كلمة ألقاها خلال لقاء إخباري ضم في مقر الوزارة، سفراء الدول الأعضاء والشريكة والملاحظة بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية المعتمدين بتونس، على إيمان تونس، كدولة مؤسّسة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، “بالقيم الفرنكوفونية المشتركة، وتمسّكها بالخيار الديمقراطي واحترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بما يؤسّس لـتملّك الدول للحوكمة الديمقراطية ضمن مقاربات ورؤى تتلاءم مع الخصوصيات الوطنية ضمانا لنجاحها وديمومتها”، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للخارجية.

ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة من أجل “إرساء مقاربة تضامنية متجددة وإرساء آليات تعاون خلاّقة وفعّالة للإرتقاء بالعمل الفرنكوفوني بما يسهم في رفع التحديات والرهانات الماثلة أمام دول الفضاء الفرنكوفوني”.

وأشار الجرندي، في هذا الصدد، إلى أهمية إيلاء عناية خاصة للبعد الإقتصادي الفرنكوفوني في إطار مقاربة تنموية مستدامة تقوم على توظيف القطاعات المستجدة، على غرار الرقمنة التي ستمثل المحور الرئيسي للقمّة الثامنة عشرة للفرنكوفونية والتي ستقام بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.

وجدّد وزير الخارجية الدعوة لممثّلي الدول الفرنكوفونية للإسهام في إنجاح هذه القمّة ولضمان مشاركة فاعلة وبنّاءة للفاعلين الفرنكوفونيين في مختلف تظاهراتها.

وذكرت الخارجية في بلاغها أن الجرندي قدم بسطة حول تقدّم التحضيرات اللوجستية والمادية التي بلغت مراحلها النهائية والنقاشات الدائرة حول وثائق القمة المقبلة ومضامينها بالإضافة إلى أهم محاور البرنامج العام بما في ذلك التظاهرات الموازية ذات الصبغة الثقافية والاقتصادية.

وتم خلال اللقاء، وللمرة الأولى، حسب البلاغ، عرض الفيديو الترويجي الرسمي للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بجربة، الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في الاستراتيجية التواصلية التي اعتمدتها تونس للتعريف بالقمة والاستفادة منها لتعزيز إشعاع تونس كطرف فاعل على المستوى الدّولي وكوجهة سياحية تزخر بثراء ثقافي وحضاري متميز وكمنصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية داخل الفضاء الفرنكوفوني.

من جهتها، ألقت سفيرة جمهورية السينغال بتونس، راما تولاي با فاي، مداخلة، بصفتها رئيسة لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أكدت فيها الأهمية التي تكتسيها منظمة الفرنكوفونية اليوم كقاطرة لبعث شراكة متجدّدة داخل الفضاء الفرنكوفوني، منوّهة بالدور الريادي الذي تضطلع به تونس كدولة مؤسّسة للفرنكوفونية، ومجدّدة استعداد السّفراء لمواصلة مساندة تونس لتوفير كل ظروف نجاح القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية وضمان مشاركة على أرفع مستوى في أشغالها.