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الادارة الجهوية لوزارة العدل بنابل تكشف تفاصيل الحريق الذي نشب في قسم ارشيف محكمة الناحية بمنزل بوزلفة..#خبر_عاجل

2022/06/28 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدرت الادارة الجهوية لوزارة العدل بنابل بلاغا توضيحيا بخصوص حريق نشب اليوم الثلاثاء في جزء من قسم الارشيف لمحكمة الناحية بمنزل بوزلفة، بيّنت فيه ان فرق الحماية المدنية تدخّلت بالسرعة اللاّزمة، وتمكّنت من إخماد الحريق الذي اندلع بجزء لم يتجاوز 6 امتار مربعة من إجمالي مساحة 90 متر مربع مخصّص لقسم الاشريف.
واكد المدير الجهوي لوزارة العدل لسعد السعدي، في ذات البلاغ الذي تلقت “وات” نسخة منه، ان الجزء الذي اندلع فيه الحريق يحتوي على وثائق وملفات وعلب ارشيف زال الانتفاع بها ومعدّة للاتلاف.
واشار البلاغ الى ان ممثلي النيابة العمومية تنقلوا على عين المكان للمعاينة، وقرّروا فتح تحقيق للبحث في الاسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق الذي ترجح الابحاث الاولية ان يكون بسبب تماس كهربائي.

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