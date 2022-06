ملامح برمجة مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين في انتظار الإعلان عنها رسميا

بعد عامين من الغياب بسبب الأزمة الصحية العالمية جرّاء الكورونا، تعود المهرجانات الصيفية لتصافح جماهيرها من جديد، وقد بدأت ملامح برمجة عدد من التظاهرات تتوضح منها بالخصوص عروض الدورة 56 لكل من مهرجان قرطاج الدولي (من 14 جويلية إلى 20 أوت) ومهرجان الحمامات الدولي (من 13 جويلية إلى 19 أوت).

وأعلنت الهيئة المديرة للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي على الصفحة الرسمية للمهرجان على الفايسبوك وعلى الموقع الالكتروني لهذه التظاهرة، أن ركح المسرح الروماني سيستضيف مساء 23 جويلية الفنانة الجنوب افريقية “مسيبو زيكودي”، وهي التي جعلت العالم يرقص على إيقاعات أغنيتها العالمية المتفرّدة “جيروساليما ” (القدس) التي اجتاحت شبكة الأنترنت سنة 2020 مع بداية انتشار فيروس ” كوفيد 19″، ففكت الحصار والعزلة عن سكان العالم وجعلتهم يرقصون على أنغام موسيقى ” جيروسالميا ” ويبتسمون مرّة أخرى بعد إجراءات الحجر الصحي الشامل المعلنة في مختلف دول العالم للحدّ من انتشار الوباء.

وأصبحت ” جيروساليما ” الأغنية المفضلة للجميع ممن رقصوا على إيقاعات هذه الأغنية المبهجة، فمنهم ممرضّون في مستشفيات فرنسية وجنود في غانا ورجال إطفاء في تركيا، وكذلك نجم كرة القدم العالمية “كريستيانو رونالدو” والفنانة الأمريكية ” جانيت جاكسون “.

وسيكون جمهور قرطاج على موعد في الجزء الثاني من سهرة 23 جويلية مع مجموعة “كاديبوستاني”، وهي فرقة فنية ترسم موسيقى البوب برؤية معاصرة ومتطورة. وقد نجحت هذه المجموعة في أن تتبوأ صدارة الموسيقى العالمية، خاصة مع عدة أغاني فردية مثل ” Castle in the Snow ” و “Mind if I Stay ” و ” Crazy in Love “.

ولا تنتمي مجموعة “كاديبوستاني”، لأي نمط موسيقي، بل هي تجمع بين البوب ??والروك والموسيقى العالمية والسالسا والسول والجاز، فخلقت منها عالما موسيقيا متفرّدا، اكتمل بإيقاعات إلكترونية وصوت “الديفا ” الساحر.

ومن جانبها أعلنت الهئية المديرة للدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي أن المغنية الكندية فوزية، وهي كاتبة أغاني وملحنة من أصول مغربية، ستؤثث سهرة 23 جويلية.

وبرزت فوزية، ذات الثاني والعشرين ربيعا، مع إطلاق أغنية “باتل” في ألبوم دافيد غيتا “7” في أوت سنة 2018. وغنت أيضاً مع الفنان الشهير “جون لاجند” في أغنية “مينفيلدس” أواخر سنة 2021. وتحظى هذه الفنانة الشابة بشعبية كبيرة في صفوف الجيل الجديد، حيث تجاوزت أغنيتها “ار.اي. بي لوف” الصادرة هذا العام 19 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وكشفت إدارة مهرجان الحمامات الدولي أيضا عن برمجة الفنان المصري حمزة نمرة في سهرة 6 أوت. واكتسب هذا الفنان شهرة واسعة في الساحة الموسيقية العربية المعاصرة، ويطلق عليه الكثيرون لقب “سيد درويش الجديد”. وحمزة نمرة هو مؤلف ومغني وعازف آلات متعددة، وبرز كشخصية عامة منذ الثورة المصرية سنة 2011، وقد تحول إلى تعبير ساطع عن صمود وطنه وطموحه، إذ يوظف أعماله لطرح ومعالجة القضايا الاجتماعية في الوقت الراهن.

ويتناول حمزة نمرة في أغانيه مختلف مشاكل جيله من الشباب بطريقة عاطفية، حيث ينسج من خلال الموسيقى المصرية والفلكلورية والبوب ??والروك والجاز منهجاً فريداً من نوعه. ويحمل حمزة نمرة في رصيده 4 ألبومات، إضافةً إلى تقديمه 3 مواسم من البرنامج التلفزيوني”ريمكس”، وقد حققت أغانيه نجاحا جماهرياً كبيرا في الوطن العربي، إذ تخطت أغنيته “داري يا قلبي” 190 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ومن المنتظر أن يتمّ الكشف عن البرنامج النهائي لمهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين في ندوة صحفية تنتظم مطلع شهر جويلية القادم.