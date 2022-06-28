ر م ع الستاغ:تسجيل رقم قياسي وطني في استهلاك الكهرباء

كشف الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل رقم قياسي وطني في استهلاك الكهرباء، أمس الاثنين، قدّر بـ4563 ميغاوات، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجّل في 9 أوت 2021 والمقدّر بـ4434 ميغاوات، وقبله الرقم المسجّل سنة 2020 والمقدّر بـ4025 ميغاوات.

ودعا عنان، خلال مداخلة قدّمها في ورشة عمل انتظمت اليوم ببادرة من وكالة التعاون الألماني بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وخصّصت لإطلاق مشروع “الهيدروجين الاخضر في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الخالي من الكربون”، دعا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، معتبرا أن الارتفاع المسجّل في الاستهلاك ناجم بالأساس عن التكييف.

وتعيش تونس، في الأيام الأخيرة، موجة حرارة شديدة، بدرجات حرارة تتجاوز المعدلات العادية لشهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة، حيث تم تسجيل درجات حرارة قياسية جديدة أمس السبت بكل من مدنين وباجة بلغت 47.8 درجات، محطمّة بذلك الرقم القياسي المسجّل في مدنين أيضا يوم 29 جوان 2021 والبالغ 47.5 درجات، حسب معطيات المعهد الوطني للرصد الجوّي.