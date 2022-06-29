أول تعليق لرفيق عبد السلام على إقحام اسمه في ملف قضيّة “جمعيّة نماء” #خبر_عاجل

عاجل: إمضاء اتفاق الزيادات في أجور العاملين في هذا القطاع

اندلاع حريق بالمحكمة الابتدائية بمنزل بوزلفة.. وهذا ما أذن به وكيل الجمهوريّة #خبر_ عاجل

الإعلان عن تأسيس حزب “العمل والانجاز” برئاسة عبد اللطيف المكي وأعضاء سابقين لحركة النهضة

عماد الحمامي يكشف: ”حزب عبد اللطيف المكي صورة أخرى لحركة النهضة”

2022/06/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد القيادي السابق في حركة النهضة والناشط السياسي عماد الحمامي، أن حركة النهضة أصبحت بالنسبة له جزءً من الماضي.

وشدد الحمامي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، على أنه قطع مع الإسلام السياسي.

وفي تعليقه على الحزب الجديد للقيادي السابق في النهضة عبد اللطيف المكي، شدد عماد الحمامي على أنه لن ينخرط في هذا الحزب، وتابع أن هذا الحزب هو صورة أخرى من مشروع حركة النهضة وذلك في انتظار الإطلاع على لوائحه.

وذكر المتحدث أن المسار الذي انتهجه هو المسار الصحيح، وأضاف أنه مع القطع مع العشرية السابقة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn