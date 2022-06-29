عماد الحمامي يكشف: ”حزب عبد اللطيف المكي صورة أخرى لحركة النهضة”

أكد القيادي السابق في حركة النهضة والناشط السياسي عماد الحمامي، أن حركة النهضة أصبحت بالنسبة له جزءً من الماضي.

وشدد الحمامي في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، على أنه قطع مع الإسلام السياسي.

وفي تعليقه على الحزب الجديد للقيادي السابق في النهضة عبد اللطيف المكي، شدد عماد الحمامي على أنه لن ينخرط في هذا الحزب، وتابع أن هذا الحزب هو صورة أخرى من مشروع حركة النهضة وذلك في انتظار الإطلاع على لوائحه.

وذكر المتحدث أن المسار الذي انتهجه هو المسار الصحيح، وأضاف أنه مع القطع مع العشرية السابقة.