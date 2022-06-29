نادي موناكو يتعاقد مع الياباني مينامينو لمدة أربع سنوات



أعلن نادي موناكو، ثالث البطولة الفرنسية لكرة القدم، تعاقده مع مهاجم ليفربول الإنقليزي الدولي الياباني تاكومي مينامينو لمدة أربع سنوات.

ولم يكشف نادي الامارة عن قيمة العقد لكن مصادر مقربة من الملف أشارت إلى أن موناكو سيدفع 15 مليون يورو للحصول على المهاجم الياباني الذي سجل 17 هدفا في 42 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وقال المدير الرياضي في موناكو بول ميتشيل إن ” مينامينو يتمتع بخبرة كبيرة على أعلى المستويات من خلال مشاركاته في المسابقات الاوروبية واحرازه الكثير من الكؤوس”.

وبدأ مينامينو مسيرته في نادي سيريزو اوساكا الياباني قبل أن يتوجه إلى أوروبا حيث دافع عن ألوان نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي اعتبارا من يناير 2015 قبل أن يحصل ليفربول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية في جانفي 2020.

وفشل المهاجم الياباني في فرض نفسه أساسيا في صفوف ليفربول فأعير إلى ساوثمبتون لفترة ستة أشهر من فيفري إلى جوان 2021 قبل أن يعود إلى صفوفه الموسم الماضي.