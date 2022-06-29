مستشار دولي في القانون: “استفتاء 25 جويلية لا يحترم المعايير الدوليّة”

قال المستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية امين ثابت اليوم الاربعاء 29 جوان 2022 ان احترام المعايير الدولية التي تعمل بها الدول الديمقراطية غير متوفرة في استفتاء 25 جويلية القادم حول الدستور الجديد.

وبين ثابت في تصريح لموزاييك على هامش ورشة عمل تمحورت حول “الاستفتاء على الدستور الجديد أي نظام سياسي” ان هذه المعايير التي لم يتم احترامها تتمثل اساسا في عدم الرقابة على استفتاء من حيث اجراءاته ومضمونه، فضلا عن ضيق الوقت المخصص لاعلام الناخبين وارشادهم حول مضمون مشروع الدستور الجديد وغياب عتبة لاعتماد نتائج الاستفتاء وهو ما يؤثر على مشروعية ومصداقية الدستور الجديد.

وقال ثابت انه في صورة تصويت الاغلبية ب “لا” في استفتاء 25 جويلية 2022 يمكن العودة الى دستور 2014 مع تنظيم انتخابات تشريعية قد تليها رئاسية مبكرة والرجوع الى السير العادي الى دواليب الدولة وفق دستو 2014.