توزر: حوالي 20200 أضحية متوفرة في الأسواق بكامل الولاية بمناسبة عيد الأضحى

قدّرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في توزر عدد رؤوس الماشية المخصّصة لعيد الأضحى المبارك بحوالي 20200 أضحية في كامل الولاية ويتم عرضها بصفة رئيسية في سوق الدواب الأسبوعي بمدينة توزر وفق ما ذكره لــ(وات) المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي.

وتعتبر الكميات المتوفّرة طيبة حسب تقدير المصدر ذاته وتغطّي طلبات الجهة من الاضاحي وقد انطلقت فرق المراقبة الاقتصادية في عمليات مراقبة البيع وخاصة من حيث الأسعار وفق تأكيده وذلك في سوق الدواب حيث تراوحت بين 500 و850 دينارا بالنسبة الى الخرفان “العلوش” وما بين 750 الى 900 دينار بالنسبة الى “البركوس” وبين 300 و500 دينار بالنسبة الى الاناث.

ولفت المدير الجهوي للتجارة الى أن عمليات البيع والشراء ما تزال بنسق بطيء حتى الآن وذلك في انتظار تحسن الطلب مع اقتراب عيد الأضحى.

والى جانب سوق الدواب فقد تم تركيز أحد عشرة نقطة بيع للأضاحي بالميزان موزّعة على معتمديات الولاية بنقطتين في توزر وثلاث نقاط بيع في كل من نفطة ودقاش ونقطة واحدة في كل من حزوة وتمغزة وحامة الجريد.