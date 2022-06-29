صفاقس: توفير ما بين 120 و125 الف أضحية في أسواق الجهة



كشف رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، سامي الفارسي، اليوم الاربعاء،عن توفير ما بين 120 و125 الف أضحية في الاسواق بكامل الولاية، وذلك استعدادا لعيد الاضحى.

واضاف الفارسي، في تصريح لـ”وات”، أن كلّ الاضاحي بحالة صحية جيّدة، مؤكدا أن قرابة 30 طبيبا بيطريا ما بين خواص واداريين سوف يكونون على ذمة المواطنين لاسداء خدمات استشارية ايام العيد.

وبخصوص فضاءات بيع اضاحي العيد، أفاد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، “وات” بأنه تم تخصيص 3 نقاط بيع لفائدة الفلاحين للانتصاب فيها بصفة مجانية وبيع الاضاحي، وتقع الأولى بطريق السلطنية، والثانية بمنطقة “الحفارة” بطريق المهدية، والأخيرة بوادي الشعبوني، مشيرا الى ان هذه النقاط سوف تكون مفتوحة بداية من اليوم.