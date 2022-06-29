صدر في الرّائد الرسمي: التخفيض في امتيازات أعضاء هيئة الانتخابات #خبر_ عاجل

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء 29 جوان 2022 الأمر الرئاسي 558 لسنة 2022 مؤرخ يوم أمس الثلاثاء، يتعلق بضبط منح وامتيازات رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

حيث نص الأمر الجديد على إلغاء الأمر القديم عدد1140 لسنة 2014 الذي ينص على تمتيع أعضاء الهيئة بمنحة شهرية قدرها 3600 دينارا إضافة إلى سيارة و360 لترا من الوقود، و بموجب الأمر الجديد لن تتجاوز المنحة الشهرية للأعضاء ألف دينار شهريا للنواب مقابل 1500 دينارا للرئيس بالإضافة إلى ألفي دينار تصرف لهم دفعة واحدة اثر كل انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية وتستثنى من ذلك الجزئية.